Варди, Лофтус-Чик и Магуайр - в составе сборной Англии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с составом на ЧМ-2018. В заявку вошли 23 футболиста:

вратари: Джек Батленд ("Стоук Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"); защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Гэри Кэйхилл ("Челси"), Фил Джоунс ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Магуайр ("Лестер"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"); полузащитники: Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси"); нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Джейми Варди ("Лестер").

В резерве оказались Том Хитон, Джеймс Тарковски, Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана.

Отметим, что только пятеро из вызванных в сборную на ЧМ-2018 принимали участие в ЧМ-2014: Кэйхилл, Джоунс, Хендерсон, Уэлбек и Стерлинг.