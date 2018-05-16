Варди, Лофтус-Чик и Магуайр - в составе сборной Англии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с составом на ЧМ-2018. В заявку вошли 23 футболиста:
вратари: Джек Батленд ("Стоук Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"); защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Гэри Кэйхилл ("Челси"), Фил Джоунс ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Магуайр ("Лестер"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"); полузащитники: Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси"); нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Джейми Варди ("Лестер").
В резерве оказались Том Хитон, Джеймс Тарковски, Льюис Кук, Джейк Ливермор и Адам Лаллана.
Отметим, что только пятеро из вызванных в сборную на ЧМ-2018 принимали участие в ЧМ-2014: Кэйхилл, Джоунс, Хендерсон, Уэлбек и Стерлинг.
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Стоук Сити
- Эвертон
- Сборная Англии (футбол)
- Лестер
- Гэри Кэйхилл
- Дэнни Уэлбек
- Бернли
- Эшли Янг
- Джордан Хендерсон
- Кайл Уокер
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Фабиан Делф
- Фил Джоунс
- Джейми Варди
- Маркус Рэшфорд
- Джон Стоунс
- Деле Алли
- Эрик Дайер
- Дэнни Роуз
- Гарет Саутгейт
- Джордан Пикфорд
- Джек Батленд
- Киран Триппьер
- Джесси Лингард