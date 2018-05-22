17:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уилл Смит исполнит гимн чемпионата мира в России

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Актер и музыкант Уилл Смит станет продюсером и исполнителем официального гимна чемпионата мира в России, сообщает Vibe. Вместе с ним в создании трека примут участие певец Ники Джем и исполнительница из Албании Эра Истрефи.

По данным издания, музыку для гимна напишет популярный продюсер Дипло. Омтетим, что в Инстаграме Уилла Смита также появилась фотография с официальным мячом чемпионата мира.

- Ники Джем – Дипло – Эра Истрефи – Уилл Смит, - написал Смит. - У нас одна жизнь. Давайте жить по полной.

Все о чемпионате мира в России читайте здесь.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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клад555

Миллульченок ну погугли что ли,прежде,чем писать!Достал уже тупостью своей!

17:53

Don

Миллуольчик тебе надо вылезти из своей помойки, подучить профайл Уилла Смита и дурацкие вопросы от тебя отпадут сами собой, хоть я и сомневаюсь)

17:48

Millwall82

Он же актер, зачем ему еще и петь. Лезть не в свое дело.

17:29

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