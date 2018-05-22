Уилл Смит исполнит гимн чемпионата мира в России

Актер и музыкант Уилл Смит станет продюсером и исполнителем официального гимна чемпионата мира в России, сообщает Vibe. Вместе с ним в создании трека примут участие певец Ники Джем и исполнительница из Албании Эра Истрефи.
По данным издания, музыку для гимна напишет популярный продюсер Дипло. Омтетим, что в Инстаграме Уилла Смита также появилась фотография с официальным мячом чемпионата мира.
- Ники Джем – Дипло – Эра Истрефи – Уилл Смит, - написал Смит. - У нас одна жизнь. Давайте жить по полной.
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клад555
Миллульченок ну погугли что ли,прежде,чем писать!Достал уже тупостью своей!
17:53
Don
Миллуольчик тебе надо вылезти из своей помойки, подучить профайл Уилла Смита и дурацкие вопросы от тебя отпадут сами собой, хоть я и сомневаюсь)
17:48
Millwall82
Он же актер, зачем ему еще и петь. Лезть не в свое дело.
17:29