Тренер сборной Кореи: "Шведы выше ростом, это давило на нас"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен после матча чемпионата мира-2018 против Швеции (0:1) отметил, что высокий рост шведских фтболистов сыграл свою роль в этой встрече.

- Мне кажется, что в первом тайме все шло достаточно хорошо, - приводит ТАСС слова Син Тхэ Ена. - Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников.

Мексика - очень сложный соперник для нас. Мы изучим игру команды Мексики со сборной Германии, проанализируем, как их футболисты действовали. Нам придется найти свой ключ к игре мексиканской команды.

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