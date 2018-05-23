Трансляция матча Япония - Россия - самая рейтинговая в истории сборной на ЧМ в XXI веке

Топ-10 самых популярных футбольных трасляций матчей сборной России на чемпионатах мира с 2002 по 2014 годы. Фото Welcome2018.com

Матч группового турнира чемпионата мира 2002 года Япония - Россия (1:0) занял первое место в рейтинге самых популярных трансляций игр национальной команды на мировых первенствах с 2002 по 2014 год, сообщает Welcome2018 со ссылкой на данные Mediascope. Встречу 16-летней давности смотрели почти 25 процентов населения страны, доля аудитории этой трансляции составила 75 процентов (процент от всех включивших в тот момент телевизор).

С учетом того, что в XXI веке сборная России выступала на только на двух чемпионатах мира, в рейтинг включены и игры отборочных турниров к мировым первенствам.

Второе место в этом списке заняла отборочная встреча ЧМ-2010 Россия - Германия (0:1). Ее рейтинг - 16,2, а доля аудитории - 44,5. Тройку самых просматриваемых встреч замкнула ответная стыковая игра к мировому первенству в ЮАР Словения - Россия (1:0). Рейтинг - 13,9, доля - 42,3.

Напомним, с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России пройдут матчи чемпионата мира-2018. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом(19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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