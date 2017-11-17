Transfermarkt: Бразилия - самая дорогая сборная из участников ЧМ-2018, Россия - 17-я

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг стоимости сборных, вышедших на чемпионат мира-2018. Принципы формирования составов команд не до конца ясны - так в сборную Панамы попал всего 21 игрок, а в сборную Сербии - 31.

Дороже всего стоит состав сборной Бразилии - 604,35 миллиона фунтов стерлингов. Второй стала сборная Испании - 579,15 миллиона, третьей - Франция (572,85). Отметим, что при жеребьевке финальной стадии ЧМ-2018 испанцы попадут только во вторую корзину. Самой "дешевой" сборной стала Панама - всего 4,73 миллиона. Сборная России занимает 17-е место - 123,74 миллиона.

По средней стоимости лидирует также Бразилия - 24,17 миллиона. А вот Франция вышла на второе место, которое делит с Германией (по 23,87). Испания же стала четвертой (23,87). Средняя стоимость игроков сборной Панамы - всего 225 тысяч. Россия по средней стоимости также стала 17-й (4,8 миллиона).

Среди сборных, не попавших на чемпионат мира-2018, с огромным отрывом лидирует Италия - 429,75 миллиона (в среднем 18,68) против 269,10 (в среднем 10,35) у Голландии. В списке участников ЧМ-2018 итальянцы с таким показателем заняли бы седьмое место.

Полностью рейтинг доступен на портале Transfermarkt