Тома Менье: "Знали, что с Грецией будет отстойная игра"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье после победы над Грецией (2:1) в матче отбора ЧМ-2018 отметил, что команда играла не лучшим образом. Напомним, что этот успех досрочно гарантировал бельгийцам поездку на финальную часть мирового первенства. "Дьяволы" стали шестой командой, отобравшейся в Россию.

- Мы вышли на ЧМ, но чего-то не хватает, - цитирует L’Equipe Менье. - Мы играли не лучшим образом, но знали, что это будет отстойная игра. Понимали, что Греция будет играть таким образом. Мы не привыкли играть против таких оборонительных команд.