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09:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тома Менье: "Знали, что с Грецией будет отстойная игра"


Защитник сборной Бельгии Тома Менье после победы над Грецией (2:1) в матче отбора ЧМ-2018 отметил, что команда играла не лучшим образом. Напомним, что этот успех досрочно гарантировал бельгийцам поездку на финальную часть мирового первенства. "Дьяволы" стали шестой командой, отобравшейся в Россию.

- Мы вышли на ЧМ, но чего-то не хватает, - цитирует L’Equipe Менье. - Мы играли не лучшим образом, но знали, что это будет отстойная игра. Понимали, что Греция будет играть таким образом. Мы не привыкли играть против таких оборонительных команд.

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