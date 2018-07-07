Тите: "Вылет с ЧМ-2018? Дело не в европейских командах"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии (0:2) отметил, что результаты команды не зависят от географического положения соперников. На последних четырех турнирах пентакампеоны вылетали от европейских сборных.

- Последние четыре раза Бразилия вылетала с ЧМ, проигрывая европейским командам. Что это?



- Сейчас на ЧМ остались только европейские команды. Мы играли с Хорватией, Россией, Англией.... Но не этот момент стал решающим. Мы отдали все силы для борьбы. отдали все, что есть. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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