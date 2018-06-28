Тите: "У Марселу - спазм мышц спины"

На пресс-конференции после матча 3-го тура группы Е Сербия - Бразилия (0:2) главный тренер южноамериканцев Тите рассказал, что произошло с защитником Марселу, который был заменен уже на 10-й минуте.

- У нас пока нет более подробной информации, а на поле у Марселу возникла проблема со спиной, - сообщил Тите. - Понял это, когда обнял его после первого тайма. Случился мышечный спазм, с такой травмой невозможно продолжать игру. (Вячеслав КОРОТКИН)

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