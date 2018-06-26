20:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тите назначил капитана Бразилии на матч против Сербии


Защитник Миранда будет капитаном сборной Бразилии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Сербии, сообщается в Твиттере "пентакампеонов".

Сербы и бразильцы еще не гарантировали участие в плей-офф турнира. Их судьба определится завтра.

Сербия – Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское) 

Сербия - Бразилия

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