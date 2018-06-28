Тите: "Конечно, мы следили за Фернанду и Луизом Адриану"

На пресс-конференции после матча 3-го тура группы Е Сербия - Бразилия (0:2) главный тренер южноамериканцев Тите ответил на вопрос корреспондента "СЭ" о соотечественниках, которые выступают в РФПЛ.

- Вы следили за бразильцами из клубов российской премьер-лиги? Кто-то из них, например спартаковцы Фернанду и Луиз Адриану, входили в число кандидатов на участие в ЧМ?

- Да, конечно, наблюдали и за этими двумя футболистами, и за Педро Рошей, и за другими. Наша структура позволяет отслеживать игроков везде, в том числе, в вашей стране. Другое дело, что сейчас вопрос перестал быть актуальным - заявка давно сформирована. (Вячеслав КОРОТКИН)

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