"Типичный пример хорватской "храбрости". В Сербии возмущены поступком Виды

В Сербии возмущены высказыванием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. Он на камеру вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем прокричал "Слава Украине!" Затем Вида заявил, что это была шутка. Поступок хорвата широко обсуждался в соседней стране Сербии, которая известна своими тесными отношениями с Россией. Сербские болельщики, комментируя поступок Виды в местных СМИ, в основном оценивали его с негативной стороны.

– Представьте себе, насколько глупым надо быть, чтобы подумать, что слова "это была шутка" в такой ситуации тебя оправдывают, – пишет читатель Sasa на сайте B92. – Но я уже понял, что глупость некоторых людей бесконечна.

– ФИФА должна быть с Видой строже, чем со швейцарцами, которых оштрафовала, – пишет NecuZvaku. – Игры проходят в России. Он спровоцировал хозяев турнира. Хотя положение дел сложное.

– Типичный пример хорватской "храбрости", – согласился Spale. – И это не шутка.

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