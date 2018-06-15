Тихон Калугин - резервный помощник судьи на матче Коста-Рика - Сербия

Россиянин Тихон Калугин назначен резервным ассистентом арбитра матча группового турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Коста-Рики и Сербии, информирует пресс-служба ФИФА. Встреча группы Е пройдет в Самаре 17 июня и начнется в 15.00 по московскому времени.

Главным арбитром матча будет сенегалец Маланг Диду, ему будут помогать лайнсмены Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба, резервным судьей назначен Бамлак Тессема из Эфиопии.

Калугин стал одним из трех российских рефери, вошедших в окончательный список арбитров ЧМ-2018. Также на турнире будут работать Сергей Карасев и Антон Аверьянов.

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