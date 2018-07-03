Тибо Куртуа: "У Японии хорошо организованная команда, нам было непросто"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа - о матче с Японией (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Было ли сложно терпеть в матче с Японией? Ну, я этому хорошо научился в "Атлетико". Япония - хорошая команда, они хорошо организованы с тактической точки зрения, - цитирует футболиста Marca. - У нас не получалось найти свободное пространство. Внезапно мы пропустили два гола, и все стало очень сложно. К счастью, с долей удачи мы забили мяч. Мы верили в победу. В эпизоде с третьим голом увидел бегущего Де Брейне, и отдал ему мяч. Я подумал, что это будет. Так и вышло.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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