Теперь и бельгийские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Волонтеры чемпионата мира пообещали помочь двум болельщикам из Бельгии, которые забронировали номер отеля по ошибке не в Ростове-на-Дону, а в Ростове Великом. Об этом сообщил журналистам в аэропорту один из болельщиков Джастин. 2 июля в Ростов-на-Дону сыграют сборные Бельгии и Японии.

"Мы прилетели на одну ночь, забронировали номер по ошибке в другом Ростове. Сейчас разбираемся", – сказал он.

Ранее болельщики из Испании и Швейцарии, которые приехали в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата мира, перепутали города и забронировали отель в Ростове Великом.

Чемпионат мира проходит в 11 городах и завершится 15 июля.