21:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Табарес остановился на юбилейном матче?


71-летний Оскар Табарес провел 20-й матч в качестве главного тренера на чемпионатах мира. Уругваец сравнялся по числу игр с трехкратным чемпионом мира (дважды в качестве игрока, однажды в роли тренера) Марио Загалло и сербом Борой Милутиновичем, приезжавшим на турнир с пятью разными командами. Рекорд – 25 матчей - принадлежит немцу Гельмуту Шену, который тренировал сборную ФРГ на четырех подряд мировых первенствах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, проведшие больше всего матчей на ЧМ

Тренер

Команды

Годы

Матчи

Лучший результат

Гельмут ШЕН

ФРГ

1966, 1970, 1974, 1978

25

Чемпион (1974)

Карлос Алберту ПАРРЕЙРА

Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия, ЮАР

1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010

23

Чемпион (1994)

Луиз Фелипе СКОЛАРИ

Бразилия, Португалия

2002, 2006, 2014

21

Чемпион (2002)

Марио ЗАГАЛЛО

Бразилия

1970, 1974, 1998

20

Чемпион (1970)

Бора МИЛУТИНОВИЧ

Мексика, Коста-Рика, США, Нигерия, Китай

1986, 1990, 1994, 1998, 2002

20

1/4 финала (1986)

Оскар ТАБАРЕС

Уругвай

1990, 2010, 2014, 2018

20

4-е место (2010)

Сборная Уругвая проиграла Франции (0:2) в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира

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