Табарес остановился на юбилейном матче?

71-летний Оскар Табарес провел 20-й матч в качестве главного тренера на чемпионатах мира. Уругваец сравнялся по числу игр с трехкратным чемпионом мира (дважды в качестве игрока, однажды в роли тренера) Марио Загалло и сербом Борой Милутиновичем, приезжавшим на турнир с пятью разными командами. Рекорд – 25 матчей - принадлежит немцу Гельмуту Шену, который тренировал сборную ФРГ на четырех подряд мировых первенствах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, проведшие больше всего матчей на ЧМ
|
Тренер
|
Команды
|
Годы
|
Матчи
|
Лучший результат
|
Гельмут ШЕН
|
ФРГ
|
1966, 1970, 1974, 1978
|
25
|
Чемпион (1974)
|
Карлос Алберту ПАРРЕЙРА
|
Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия, ЮАР
|
1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010
|
23
|
Чемпион (1994)
|
Луиз Фелипе СКОЛАРИ
|
Бразилия, Португалия
|
2002, 2006, 2014
|
21
|
Чемпион (2002)
|
Марио ЗАГАЛЛО
|
Бразилия
|
1970, 1974, 1998
|
20
|
Чемпион (1970)
|
Бора МИЛУТИНОВИЧ
|
Мексика, Коста-Рика, США, Нигерия, Китай
|
1986, 1990, 1994, 1998, 2002
|
20
|
1/4 финала (1986)
|
Оскар ТАБАРЕС
|
Уругвай
|
1990, 2010, 2014, 2018
|
20
|
4-е место (2010)
Сборная Уругвая проиграла Франции (0:2) в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира.