Табарес остановился на юбилейном матче?

71-летний Оскар Табарес провел 20-й матч в качестве главного тренера на чемпионатах мира. Уругваец сравнялся по числу игр с трехкратным чемпионом мира (дважды в качестве игрока, однажды в роли тренера) Марио Загалло и сербом Борой Милутиновичем, приезжавшим на турнир с пятью разными командами. Рекорд – 25 матчей - принадлежит немцу Гельмуту Шену, который тренировал сборную ФРГ на четырех подряд мировых первенствах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, проведшие больше всего матчей на ЧМ

Тренер Команды Годы Матчи Лучший результат Гельмут ШЕН ФРГ 1966, 1970, 1974, 1978 25 Чемпион (1974) Карлос Алберту ПАРРЕЙРА Кувейт, ОАЭ, Бразилия, Сауд.Аравия, ЮАР 1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010 23 Чемпион (1994) Луиз Фелипе СКОЛАРИ Бразилия, Португалия 2002, 2006, 2014 21 Чемпион (2002) Марио ЗАГАЛЛО Бразилия 1970, 1974, 1998 20 Чемпион (1970) Бора МИЛУТИНОВИЧ Мексика, Коста-Рика, США, Нигерия, Китай 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 20 1/4 финала (1986) Оскар ТАБАРЕС Уругвай 1990, 2010, 2014, 2018 20 4-е место (2010)

Сборная Уругвая проиграла Франции (0:2) в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира.

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