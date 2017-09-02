Судейский скандал в отборе ЧМ. Украина забила Турции - как "Ахмат" в ворота ЦСКА

Сборная Украины еще в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 дважды поразила ворота Турции. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.
Андрей Ярмоленко на 18-й минуте открыл счет, находясь в положении "вне игры", а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля. Евгений Коноплянка делал прострел, когда мяч уже полностью пересек лицевую линию, но помощник главного арбитра этого не заметил.
Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом" единственный гол был забит в подобной второму мячу украинцев ситуации. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева после того, как мяч полностью вышел за пределы поля.
1st Half of Yarmolenko against Turkey. 2 Goals of him. Pure class. #UKRTUR pic.twitter.com/yxp7zju3n5– BVBallfella (@BVBallfella) 2 сентября 2017 г.
Yarmolenko anota, el arbitro lo convalida. Sin embargo, el balón salió totalmente. Polémica en el #UKRTUR. pic.twitter.com/iYR6ScICA8– Leonardo Torres (@LeoTorres_C) 2 сентября 2017 г.
rad19
Gonzo_7 шёл бы ты...на музыкальный сайт....петухи заливаются там....
23:33
ladafan
Gonzo_7 а про крым не поют???
23:32
ladafan
Gonzo_7 а про крым с донбассом не поют??салоеддд...
23:31
crazysun78
Эрдоган обязан прекратить поставки помидор в испанию...
23:30
Jean4
Опять Будогосский виноват?
23:25
механик39
Украина молодцы !!!!!
23:25
совва
Там сложно было разглядеть, две штанги мешали и вообще у арбитров самая тяжелая работа... Будогосский и Бутенко сейчас расскажут
23:22
Gonzo_7
Кстати, харьковские болельщикии не перестают радовать песнями про Путина.
23:21
jаhlexx
Паснаход, зачем нам уподобляться убогим. У нас страна открыта для всех, велкам фром май харт
23:19
Gonzo_7
Зашел в комменты, а тут нацики имперские.
23:16
Паснаход
jаhlexx, да при чём здесь Парашенко, их просто пускать не надо, как хохлы нас на Евровидение.
23:12
Паснаход
Очевидно судейка прогнулся под це Еуропу!
23:10
rob3906
Узнаю брата Колю...
23:09
delacrua
позорище!
23:05
jаhlexx
Пусть пыжатся, всё равно Парашенка запретит ехать в Москву.
23:05