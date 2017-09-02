Судейский скандал в отборе ЧМ. Украина забила Турции - как "Ахмат" в ворота ЦСКА

Сборная Украины еще в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 дважды поразила ворота Турции. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.

Андрей Ярмоленко на 18-й минуте открыл счет, находясь в положении "вне игры", а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля. Евгений Коноплянка делал прострел, когда мяч уже полностью пересек лицевую линию, но помощник главного арбитра этого не заметил.

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом" единственный гол был забит в подобной второму мячу украинцев ситуации. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева после того, как мяч полностью вышел за пределы поля.

1st Half of Yarmolenko against Turkey. 2 Goals of him. Pure class. #UKRTUR pic.twitter.com/yxp7zju3n5 – BVBallfella (@BVBallfella) 2 сентября 2017 г.