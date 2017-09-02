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22:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Судейский скандал в отборе ЧМ. Украина забила Турции - как "Ахмат" в ворота ЦСКА

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Сборная Украины еще в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 дважды поразила ворота Турции. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.

Андрей Ярмоленко на 18-й минуте открыл счет, находясь в положении "вне игры", а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля. Евгений Коноплянка делал прострел, когда мяч уже полностью пересек лицевую линию, но помощник главного арбитра этого не заметил.

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом" единственный гол был забит в подобной второму мячу украинцев ситуации. Нападающий грозненцев Заур Садаев переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, замкнув прострел Магомеда Митришева после того, как мяч полностью вышел за пределы поля.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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rad19

Gonzo_7 шёл бы ты...на музыкальный сайт....петухи заливаются там....

23:33

ladafan

Gonzo_7 а про крым не поют???

23:32

ladafan

Gonzo_7 а про крым с донбассом не поют??салоеддд...

23:31

crazysun78

Эрдоган обязан прекратить поставки помидор в испанию...

23:30

Jean4

Опять Будогосский виноват?

23:25

механик39

Украина молодцы !!!!!

23:25

совва

Там сложно было разглядеть, две штанги мешали и вообще у арбитров самая тяжелая работа... Будогосский и Бутенко сейчас расскажут

23:22

Gonzo_7

Кстати, харьковские болельщикии не перестают радовать песнями про Путина.

23:21

jаhlexx

Паснаход, зачем нам уподобляться убогим. У нас страна открыта для всех, велкам фром май харт

23:19

Gonzo_7

Зашел в комменты, а тут нацики имперские.

23:16

Паснаход

jаhlexx, да при чём здесь Парашенко, их просто пускать не надо, как хохлы нас на Евровидение.

23:12

Паснаход

Очевидно судейка прогнулся под це Еуропу!

23:10

rob3906

Узнаю брата Колю...

23:09

delacrua

позорище!

23:05

jаhlexx

Пусть пыжатся, всё равно Парашенка запретит ехать в Москву.

23:05