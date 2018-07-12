03:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Субашич не сделал ни одного сэйва во время матча Хорватия - Англия


Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич во время полуфинала чемпионата мира-2018 против Англии (2:1 д.в.) не отбил ни одного мяча. Англичане смогли нанести всего два удара в створ ворот. После одного из них Киран Триппьер открыл счет, а после второго мяч с линии ворот вынес защитник Шиме Врсалько.

Хорватия впервые вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче "шашечные" сыграют с Францией. Игра состоится 15 июля в "Лужниках".

Хорватия - Англия

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