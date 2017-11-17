Студенты начнут освобождать общежития перед ЧМ-2018 с конца мая

Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что студенты начнут освобождать общежития для сотрудников правоохранительных органов в преддверии чемпионата мира-2018 уже с конца мая. Ранее в СМИ появилась информация, что студентов будут выселять из общежитий, однако в министерстве образования данную информацию опровергли и пояснили, что часть мест в общежитиях в любом случае освобождается на лето.

- С конца мая будут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов. Все согласовано. Будут изменены программные планы для этих студентов, они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября, - цитирует ТАСС Васильеву. - Вот этот шум о выселении непонятно откуда, я бы наоборот радовалась, лето начнется раньше.