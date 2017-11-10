Минобрнауки опровергло информацию о выселении студентов из общежитий на время чемпионата мира-2018

Министерство образования и науки опровергло информацию о выселении студентов из общежитий на время проведения чемпионата мира в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее сообщалось, что на время проведения турнира в некоторых из общежитий будут проживать сотрудники правоохранительных органов.

В министерстве отметили, что летом часть мест в общежитиях освобождается, поскольку большинство учащихся уезжают на каникулы домой. На этих местах и предполагается разместить правоохранителей, участвующих в обеспечении безопасности ЧМ-2018.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Казани, Ростове и Саранске.