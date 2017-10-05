Стротман не поможет Голландии в матчах с Белоруссией и Швецией

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман пропустит ближайшие матчи сборной Голландии в квалификационном раунде чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт команды. Напомним, что "оранжевые" проведут встречи против Белоруссии (7 октября) и Швеции (10 октября).

Футболист пропустит игры из-за мышечной травмы. Отметим, что наставник сборной Дик Адвокат не стал вызывать другого игрока на замену Стротману.

В группе А голландцы занимают третье место, набрав 13 очков. Лидеры – Франция (17 очков) и Швеция (16 очков).