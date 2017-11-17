Стоимость авиабилетов в города ЧМ-2018 выросла до 44 процентов

За последнюю неделю резко выросла стоимость авиабилетов в города России, где пройдут матчи чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на PR-директора поисковаика билетов Aviasales Яниса Дзениса. По его словам, рост цен на ряд направлений вырос на 44 процента.

- На этой неделе стартовал второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018, - сказал Дзенис. - Мы видим, что ажиотажный спрос распространился и на перелеты. Прилететь в Москву из Петербурга на финальный матч стоит на 40 процентов дороже, чем обычно, 10 370 рублей против привычных 6 тысяч. Билеты из Екатеринбурга дорожают на 5 процентов, увеличение цены уже сейчас заметно на рейсах из Сочи на 14 процентов.

Полуфинальный матч в Петербурге москвичам обойдется на 41 процент дороже, болельщики из Уфы должны прибавить 44 процента к обычной цене билета, при этом перелет из Симферополя в Санкт-Петербург подорожает "лишь" на 7 процентов, c 17 до 18 тыся за рейс туда-обратно.

Если билеты из Москвы в Самару на четвертьфинал, который состоится 7 июля, стоят дороже всего на один процент (7 798 рублей), то, чтобы слетать в Казань, нужно выложить пятую часть среднемесячного заработка. К ключевым играм ЧМ-2018 стоимость перелета по этому направлению поднимается на 42 процента, до 9 058 рублей.