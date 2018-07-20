Станислав Черчесов: "Впечатлило, как звездные французские игроки подчинили себя командной игре"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команде за чемпионат мира-2018 можно поставить хорошую оценку. Также он поделился мнением об игре чемпиона – сборной Франции.

На домашнем турнире россияне впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Четвертьфинал – достаточно хороший результат для нас, если анализировать игру, – цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. – Хорватия обыграла англичан и достойно смотрелась в финале. Поэтому сборной России можно смело выставить хорошую оценку. Но Кубок мира один, и он уехал во Францию...

Кстати, мы с французами играли в марте (1:3) и уже тогда увидели их силу. Нас критиковали за результаты серии контрольных игр с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией, но те встречи дали нам очень много пищи для размышлений и помогли подготовиться к чемпионату мира. Встреться мы с Францией снова – думаю, опыт, который мы приобрели, помог бы сыграть достойно. Но сослагательного наклонения в спорте не бывает. Франция – чемпион мира, с чем я поздравляю своего коллегу Дидье Дешама. Меня впечатлило, как звездные французские игроки подчинили себя командной игре.

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