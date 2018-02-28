Станислав Черчесов: "В ФИФА довольны - у них давно не было такого непроблемного соревнования"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира-2018 сказал, что в ФИФА довольны ходом подготовки страны к турниру. Специалист отметил, что опыт Кубка конфедераций показал способность России проводить крупные соревнования на высшем уровне.

- Я разговаривал с представителями ФИФА, они очень довольны, потому что такого непроблемного соревнования у них давно не было, - сказал Черчесов. - Все организованно, никаких провалов ни в одной структуре нет, а Кубок конфедераций показал, что мы можем принять такой большой турнир на высшем уровне. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства сборная России проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).