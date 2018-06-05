Станислав Черчесов: "Успокоить болельщиков? Я не психолог"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что успкоить болкльщиков команда сможет только своей хорошей игрой.

- В 2018-м сборная не одержала ни одной победы. Можете как-то успокоить болельщиков? На что им надеяться?

- Я не психолог, чтобы кого-то успокаивать словами. Сегодня мы сделали шаг вперед по сравнению с игрой в Австрии, идем своей работой. Только своей хорошей игрой и эмоциями можем дать пищу нашим болельщикам. Сегодня они нас поддерживали, мы им благодарны. Команда не сомневается, что мы добьемся, чего хотим.

- Второй матч подряд команда играет в четыре защитника, но, когда ближе концу перестроилась на три после выхода Федора Кудряшова, стало меньше командной дисциплины.

- Абсолютно согласен. Это еще раз говорит о том же, о чем любят говорить пианисты: "День не играю – сам чувствую, два не играю – зритель чувствуют". Последние дни мы схему с тремя центральными защитниками не тренировали. Значит, это пища для размышлений: по ходу игры то, что кажется простым и уже доступным, не работает. Значит, надо тренировать и одно, и другое в правильных пропорциях. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

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