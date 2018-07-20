Станислав Черчесов: "Травмы головы у меня не бывало. Для тренера это самое важное"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в Калининграде ответил на вопросы воспитанников калининградских футбольных школ.

- Сегодня мы с вами немного потренируемся, - сказал Черчесов, приветствуя юных игроков. - Надеюсь, все готовы? Сборная же нам нужна, да?

- Так, как тебя зовут? - спросил тренер у самого маленького.

- Тимур, - ответил мальчик.

- Ооо, специально привел? - пошутил Черчесов, обратившись к генеральному директору "Балтики" Тимуру Лепсая.

Вместе с Черчесовым в раздевалку стадиона "Калининград" зашел главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий. Он пояснил, как дети будут делиться на мастер-классе, после чего Черчесов сказал: "Но по блату ничего не будет, сразу говорю!"

Потом воспитанники футбольных школ задали главному тренеру российской сборной несколько вопросов.

- Как относитесь к трансферу вашего сына (вратаря Станислава Черчесова-младшего. - Прим. "СЭ") в "Балтику"?

- Трансфера, насколько я знаю, никакого не было. Он перешел как свободный агент. А отношусь к спокойно.

- Нравится ли вам "Балтика"?

- Мне? Нет. Мне нравится сборная России. Главное, чтобы ему (его сыну. - Прим. "СЭ") нравилась. Тем более, с вашим клубом я еще незнаком.

- А бывали ли у вас травмы?

- Травмы головы - нет. Для тренера это самое главное. А колени - это да. И операции бывали... Ты понял намек, да? (Илья АНДРЕЕВ)