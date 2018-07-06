Станислав Черчесов: "Надеюсь, самые важные игры – впереди"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции поделился мнением относительно значения предстоящей игры с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

- Надеюсь, наши самые важные игры - еще впереди, - заявил Черчесов. - Я ответил? Краткость - сестра таланта, как у нас говорят! Я стараюсь не заглядывать ни в телевизор, ни в газеты, концентрируемся на своей работе, футболисты, убежден, то же самое. Истории бывают разные. С Испанией - приятная история для нашей страны. Теперь надо смотреть дальше. Какие-то вещи надо забывать. Нам в эйфорию впадать нельзя, потому что турнир продолжается. Команды, которые на бумаге более классные, уже дома. Нам надо настраиваться на игру, потому что идет игра на выбывание, и еще одного шанса не будет. Готовиться и выходить с полным настроем с первых минут. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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