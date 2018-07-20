Станислав Черчесов: "Кубок мира надо было выигрывать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с воспитанниками калининградских футбольных школ, передает корреспондент "СЭ" Илья АНДРЕЕВ.

Дети задавали специалисту различные вопросы.

- Вы довольным тем, что сборная дошла до 1/8 финала? (на самом деле команда добралась до 1/4 финала. - Прим. "СЭ") - спросил один из юных футболистов.

- С одной стороны - да, с другой стороны - нет, - ответил Черчесов. - Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России 7 июля в Сочи уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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