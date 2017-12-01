Станислав Черчесов: "Каждая кандидатура в сборной России взвешивается, причем не раз"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" отметил, что процесс омоложения команды произошел естественным путем. Также он подчеркнул, что многое в работе с игроками позаимствовал у немецкого коллеги Йоахима Лева.
– В паспорт мы не заглядываем, - отметил Черчесов. - Кто-то сам решил завершить карьеру в сборной после после Евро-2016, кто-то уже не соответствует уровню, подтягиваются новые футболисты. Мы омолодили команду естественным путем. Спонтанных действий и решений у нас нет. Каждая кандидатура взвешивается, причем не раз, и внимательно прорабатывается тренерским штабом. Футболисты не появляются в сборной из воздуха, по каждому игроку у нас есть четкое понимание. Это кропотливая работа, о которой многие даже не подозревают.
– Кто-то из тренеров в вашей карьере так же внимательно относился к деталям?
– Сложно сказать. Я работал с многими топ-тренерами СССР, России и мира. У всех я что-то перенял. Кстати, моим последним тренером в заграничной карьере был Йоахим Лев. Мы много пережили вместе, работали в экстремальных условиях, команда разваливалась из-за отсутствия финансирования. Тогда я обратил внимание на нюансы выстраивания им отношений с игроками, и в будущем мне это пригодилось. Когда в "Жемчужине" не платили зарплаты, а клуб был близок к банкротству, я вспомнил Лева и действовал без паники.
Дополнительная информация
https://iz.ru/677438/timur-ganeev-sevastian-terletckii/primem-liubogo-sopernika-kak-dolzhnoe
паоло росси
денисову это расскажи
10:57
футбол>2018
Не удивлюсь, если в твоей сбродной окажутся Березы с Игнашем,Шишкин с Мамаем, Бдзюба и Щатов!!! А кто забивать то будет-Кока со Столовым что ли??????Ну это уже твои проблемы и твоих игрочишек...........
10:38
Serenky25
Саламыч...А сколько весит Акинфевна?
10:27