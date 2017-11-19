Станислав Черчесов: "Главное, чтобы к чемпионату мира-2018 все кандидаты в сборную России были здоровы и готовы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что перед чемпионатом мира-2018 игрока национальной команды не получат травмы. Также он отметил, что в сборной внимательно следят за состоянием футболистов, чтобы они возвращались в свои клубы в хороших кондициях.

- Мы игроков "одалживаем" и вернуть их в клубы нужно в том состоянии, в котором мы и одалживали, чтобы их потом снова с удовольствием нам отдавали, - отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". - Главное, чтобы из кандидатов к "дню Икс" (время подачи заявки на чемпионат мира-2018. - Прим. "СЭ") были все здоровы и готовы. У нас постоянно бывают травмы. Например, Зобнин перед Кубком конфедераций. Кстати, поздравляю его с возвращением на поле.