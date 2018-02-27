Станислав Черчесов: "Брюгге" пропускает по 2-3 мяча. Не в Габулове дело было"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у "Брюгге" есть проблемы в обороне. По его словам, пропущенные мячи бельгийского клуба - не следствие ошибок Владимира Габулова.

– Габулов перестал попадать в основной состав "Брюгге". Вас это беспокоит?

– Просто сложилась такая ситуация. Он и в "Динамо" у меня не играл на протяжении восьми матчей, и это ничего не поменяло, только на пользу пошло. У нас и Жирков не играл, когда мы его вызывали. А Габулов перешел в новый клуб, есть адаптационные вопросы. Он же ни одной контрольной игры не провел, сразу начал с официальных матчей. К тому же есть статистика.

Мы внимательно смотрим: без Габулова ничего не поменялось, "Брюгге" пропускает по 2-3 мяча. Получается, не в Габулове дело было. Я это прекрасно знал, потому что не поленился и посмотрел несколько игр бельгийцев в прошлом году. Это совершенно разные команды, хотя футболисты те же. Кстати, бельгийцы тоже в три центральных защитника играют.

У меня была подобная ситуация в Дрездене, я начинал даже хуже Габулова. Потом несколько матчей не играл, а затем вернулся и делал свое дело. Мы все видим, но не ставим ни для кого, в том числе для Джикии и Васина, рамки или ограничения. Ни с одним из футболистов мы не делали резких движений. (Гоша ЧЕРНОВ)