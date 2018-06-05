Станислав Черчесов: "А разве где-то прописано, что я должен выпускать Дзюбу?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что команда сделала качественный скачок по сравнению с игрой против Австрии. Также он подчеркнул, что не собирался выпускать на замену Артема Дзюбу.

- Понятно, что мы нацеливались на победу, о чем я говорил и на предматчевой пресс-конференции, - заявил Черчесов. - Первое впечатление: результат по игре. Обе команды могли забить. По сравнению с австрийским матчем, думаю, мы сделали качественный скачок, но есть нюансы, которые надо подправлять. Обе игры роднит то, что в заключительной стадии мы не находили правильное решение, не могли вывести игрока на правильную позицию, хотя ситуация это позволяла.

- Согласитесь ли с тем, что сборная России год назад в матчах с Венгрией и Чили выглядела гораздо интереснее, чем сейчас, в частности, в коллективных атакующих действиях? И с чем вы это связываете?

- С венграми играли 5 июня, с Чили – 9-го. Нельзя венгров сравнивать с турками, это команда совершенно другого уровня. Сегодня я доволен, как мы выходили в атаку. Но в завершающем пасе нужно прибавлять.

- Вы в районе 20-й минуты подозвали Дзюбу, что-то объясняли, но так и не выпустили на поле.

- Мы обсудили некоторые нюансы, о которых говорили при подготовке к матчу. А разве где-то прописано, что я должен его выпускать? Я не готовил его к замене.

- В первом тайме у вас было несколько диалогов с Федором Смоловым, показалось, что вы были недовольны его игрой. В чем именно ему нужно прибавлять в первую очередь?

- Говорили ему то же самое, что Дзюбе. Когда команда соперников на нашей половине поля, нужно опускаться к опорному полузащитнику соперников. На чужой половине он все делал абсолютно правильно. Поэтому пару раз его подозвал, а подробнее мы обсудили это в перерыве. Не могу сказать, что чем-то в его игре недоволен. Он много открывается, много работает на команду, что в обороне, что в атаке. Надо ему дать свободу, и он будет забивать свои голы.

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

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