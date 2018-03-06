12:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Стала известна зарплата Моуринью на российском ТВ

Жозе МОУРИНЬЮ. Фото REUTERS
Жозе МОУРИНЬЮ. Фото REUTERS
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today, утверждает The Times. Португалец ради контракта с российским телеканалом отклонил предложения от ВВС и ITV.

Моуринью будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе чемпионата мира в России. Из студии в Москве португалец отработает пять дней.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Очень плохой мальчик

А по мне так лучше Моуриньо послушать ,чем маразматика Орлова.

17:58

марк де фоссен

Felix BARSA-Кому нужен этот наглый тип и его комменты, да и канал никто не смотрит! Достаточно Матч Тв...---------------------------------------------------------Матч-ТВ это детский садик по сравнению с RT,где собраны профи. А у Канделаки кроме двух-трех комментаторов да экспертов из бывших футболистов,остальных слушать невозможно без смеха.

14:39

GoaLapagosS

НУ А ЧЕГО? НА РАШУ ТУДАЙ ЕЖЕГОДНО ТРАТИТЬСЯ 20 ЛЯРДОВ НАШИХ НАЛОГОВ.

13:57

КирпичИнвест

Наверняка есть страны, у которых за 5 дней ВВП меньше.

13:54

Бен Ричардс

Между прочим, телеканал RT получает миллиардные дотации из российского бюджета, в котором как бы нет средств на, то чтобы финансировать должным образом здравоохранение. В рейтинге 55 стран с населением более 5 млн. человек Россия на последнем месте, существенно ниже даже Эквадора, Винесуэллы и Румынии. Зато есть миллион фунтов стерлингов, чтобы заплатить Моуриньо за пять дней работы комментатором футбола.

13:40

Патриот Сибири

До чего страну-то довели треклятые либералы! Столько ненависти к передовикам информационной защиты России. Они же вас защищают от поползновений Запада, а вы... Им цветы надо дарить! Скоро 9 мая станет их праздником, готовьте своих детей салютовать им.

13:06

serzheo

Даже Моур уже понял, что ВВС это фейк заряженный.

13:04

Slim Taller

Деньги не пахнут.Моуриньо готов запачкаться на фейковом канале.

13:00

Гы

За такие деньжища? Правду? )))))))))))))))))))))))))))))))))))

12:55

vasiunchik

Зато расскажет правду о России ;) И всё равно что за такие деньжища...

12:50

Гы

"Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today". "RT финансируется из федерального бюджета РФ". Ну, а куда еще тратить наше бабло?

12:48

Al Rains

Абрам заплатил и уговорил отказаться...политика...

12:41

Neil

Страна дураков, не иначе. А кто финансирует RT итак понятно.

12:41

rusfed 2.0

Все казенное бабло пропагандистам

12:40

Felix BARSA

Кому нужен этот наглый тип и его комменты, да и канал никто не смотрит! Достаточно Матч Тв...

12:38

abs68

Ну уж нет, хочу слушать Моуринью, бояре пусть платят

12:32

mishel1983

shur Не хило! За пять дней лимон фунтов.----В день около часа:5 часов=1 млн.)) Today,кого ограбили?

12:30

Сатурн_11

Полнейший дебилизм... Лучше бы вложили эти деньги в детский спорт.

12:24

shur

Не хило! За пять дней лимон фунтов.

12:22

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