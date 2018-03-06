Стала известна зарплата Моуринью на российском ТВ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today, утверждает The Times. Португалец ради контракта с российским телеканалом отклонил предложения от ВВС и ITV.

Моуринью будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе чемпионата мира в России. Из студии в Москве португалец отработает пять дней.