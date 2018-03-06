Стала известна зарплата Моуринью на российском ТВ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today, утверждает The Times. Португалец ради контракта с российским телеканалом отклонил предложения от ВВС и ITV.
Моуринью будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе чемпионата мира в России. Из студии в Москве португалец отработает пять дней.
Очень плохой мальчик
А по мне так лучше Моуриньо послушать ,чем маразматика Орлова.
17:58
марк де фоссен
Felix BARSA-Кому нужен этот наглый тип и его комменты, да и канал никто не смотрит! Достаточно Матч Тв...---------------------------------------------------------Матч-ТВ это детский садик по сравнению с RT,где собраны профи. А у Канделаки кроме двух-трех комментаторов да экспертов из бывших футболистов,остальных слушать невозможно без смеха.
14:39
GoaLapagosS
НУ А ЧЕГО? НА РАШУ ТУДАЙ ЕЖЕГОДНО ТРАТИТЬСЯ 20 ЛЯРДОВ НАШИХ НАЛОГОВ.
13:57
КирпичИнвест
Наверняка есть страны, у которых за 5 дней ВВП меньше.
13:54
Бен Ричардс
Между прочим, телеканал RT получает миллиардные дотации из российского бюджета, в котором как бы нет средств на, то чтобы финансировать должным образом здравоохранение. В рейтинге 55 стран с населением более 5 млн. человек Россия на последнем месте, существенно ниже даже Эквадора, Винесуэллы и Румынии. Зато есть миллион фунтов стерлингов, чтобы заплатить Моуриньо за пять дней работы комментатором футбола.
13:40
Патриот Сибири
До чего страну-то довели треклятые либералы! Столько ненависти к передовикам информационной защиты России. Они же вас защищают от поползновений Запада, а вы... Им цветы надо дарить! Скоро 9 мая станет их праздником, готовьте своих детей салютовать им.
13:06
serzheo
Даже Моур уже понял, что ВВС это фейк заряженный.
13:04
Slim Taller
Деньги не пахнут.Моуриньо готов запачкаться на фейковом канале.
13:00
Гы
За такие деньжища? Правду? )))))))))))))))))))))))))))))))))))
12:55
vasiunchik
Зато расскажет правду о России ;) И всё равно что за такие деньжища...
12:50
Гы
"Жозе Моуринью получит более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today". "RT финансируется из федерального бюджета РФ". Ну, а куда еще тратить наше бабло?
12:48
Al Rains
Абрам заплатил и уговорил отказаться...политика...
12:41
Neil
Страна дураков, не иначе. А кто финансирует RT итак понятно.
12:41
rusfed 2.0
Все казенное бабло пропагандистам
12:40
Felix BARSA
Кому нужен этот наглый тип и его комменты, да и канал никто не смотрит! Достаточно Матч Тв...
12:38
abs68
Ну уж нет, хочу слушать Моуринью, бояре пусть платят
12:32
mishel1983
shur Не хило! За пять дней лимон фунтов.----В день около часа:5 часов=1 млн.)) Today,кого ограбили?
12:30
Сатурн_11
Полнейший дебилизм... Лучше бы вложили эти деньги в детский спорт.
12:24
shur
Не хило! За пять дней лимон фунтов.
12:22