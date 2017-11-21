Стадионы ЧМ-2018 должны перейти в собственность регионов с 1 января 2019 года

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул: стадионы, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, скорее всего, перейдут в собственность регионов России с 1 января 2019 года. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

- Стадионы по наследию будут переданы субъектам Российской Федерации, скорее всего, с 1 января 2019 года. Мы окажем полное содействие в организации системы управления, в концепции управления каждого стадиона, чтобы арены заполнялись и правильно управлялись, - цитирует ТАСС Мутко.