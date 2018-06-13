"Спартак" поприветствовал Роналдо: "Добро пожаловать в Москву"

"Спартак" поприветствовал бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо. Сегодня бывший нападающий "селесао" был замечен на одном из кортов Москвы в футболке красно-белых.
"Добро пожаловать в Москву, Роналдо! Рады видеть вас на ЧМ-2018", - говорится в сообщении "Спартака" в Твиттере.
Роналдо выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018. Мероприятие состоится 14 июня перед матчем России и Саудовской Аравии.
"Welcome to Moscow @Ronaldo!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июня 2018 г.
We are happy to see you" #ЧМ2018 pic.twitter.com/LghakSFYgm
Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00
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