Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета чемпионата мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Алексей Сорокин будет председателем оргкомитета чемпионата мира-2018. По его словам, он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

– Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок.

Напомним, в начале этой недели Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС. На исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.