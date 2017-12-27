15:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета чемпионата мира

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Алексей Сорокин будет председателем оргкомитета чемпионата мира-2018. По его словам, он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

– Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок.

Напомним, в начале этой недели Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС. На исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.

 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/official/20171227/1130610629.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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cedoi

На полгодика в тень,а потом снова жульничать и воровать.И сверху молчок и тишина,только простым россиянам в уши дуют,Родченков во всем виноват.

16:23

Thomas_Boy_

Тупое разводилово, которое даже не посчитали нужным как-то пригладить.

16:23

Slim Taller

Так он и здесь не покинул пост,а скромно отошёл.Чемпионат закончится,и он опять придёт.

16:12

Спринт

Власть затеяла игру в прятки, а все вокруг дружно кричат - одобрямс! ФИФА и УЕФА делают вид, что ничего не понимают и не видят. А главный спортсмен всея Руси указал мотористу место убежища и время жмурок.

15:56