Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета чемпионата мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Алексей Сорокин будет председателем оргкомитета чемпионата мира-2018. По его словам, он сосредоточится на работе в правительстве РФ.
– Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок.
Напомним, в начале этой недели Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС. На исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.
cedoi
На полгодика в тень,а потом снова жульничать и воровать.И сверху молчок и тишина,только простым россиянам в уши дуют,Родченков во всем виноват.
16:23
Thomas_Boy_
Тупое разводилово, которое даже не посчитали нужным как-то пригладить.
16:23
Slim Taller
Так он и здесь не покинул пост,а скромно отошёл.Чемпионат закончится,и он опять придёт.
16:12
Спринт
Власть затеяла игру в прятки, а все вокруг дружно кричат - одобрямс! ФИФА и УЕФА делают вид, что ничего не понимают и не видят. А главный спортсмен всея Руси указал мотористу место убежища и время жмурок.
15:56