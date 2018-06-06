Соперник России Египет разгромлен Бельгией в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборная Бельгии разгромила Египет в товарищеском матче - 3:0. В составе европейской команды первый тайм отыграл бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

Сборная Египта - соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. С россиянами египтяне встретятся 19 июня. Также им предстоят игры с Уругваем (15 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

Бельгия в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Панамой (18 июня), Тунисом (23 июня) и Англией (28 июня).

Товарищеский матч

Бельгия - Египет - 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 27 (1:0). Э.Азар, 38 (2:0). Феллаини, 90+2 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Боята, 81), Алдервейрелд, Симан, Менье (Т.Азар, 70), Витсель (Феллаини, 45), Де Брейне, Мертенс (Шадли, 45), Э.Азар (Янузай, 45), Феррейра-Карраско, Лукаку (Батшуайи, 45).

Египет: Эль-Хадари (Эль-Шенави, 45), Фатхи (Эль-Мохаммади, 71), Габр, Хегази, Варда (О.Габер, 79), Абдельшафи, Хамед (Морси, 62), Эль-Нени, Саид, Собхи (Кахраба, 67), Мохсен (Трезеге, 56).

Предупреждения: Хамед, 2. Фатхи, 8. Эль-Нени, 68.

Предупреждения: Хамед, 2. Фатхи, 8. Эль-Нени, 68.

Судья: Сидиропулос (Греция).

6 июня. Брюссель. Стадион "King Baudouin".

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