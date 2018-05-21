Смолов рассказал о задачах на чемпионат мира

Вице-капитан сборной России Федор Смолов отметил, что в первую очередь команде нужно думать о матчах группового этапа чемпионата мира и только потом - о плей-офф.

- Сбивают ли меня разговоры о том, что нужно выйти из группы? Нет, наоборот, - заявил в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Считаю, что нет смысла говорить о другом, потому что есть три гарантированные игры в группе, и нужно думать только об этом. Чтобы по окончанию этих трех матчей, у всех нас была радость и удовлетворение, что нам удалось выйти из группы на домашнем чемпионате мира. Что будет дальше – очень много вводных, нет смысла говорить и нет смысла туда заглядывать.

Напомним, россияне сыграют в группе А со национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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