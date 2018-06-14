СМИ: "Ювентус" приобретет Головина только после продажи двух игроков

"Ювентус" приобретет полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина только после продажи полузащитников Стефано Стураро и Роландо Мандрагоры, пишет SportMediaset. Представители туринского клуба будут наблюдать за 22-летним хавбеком во время стартового матча чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия.

Ранее СМИ сообщали, что "Ювентус" договорился с ЦСКА о трансфере россиянина за 20 миллионов евро.

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах и забил 7 мячей при 6 голевых передачах.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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