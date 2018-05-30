СМИ: В Египте уверены, что Салах сыграет со сборной России

Президент Египетской ассоциации футбола Хани Абу Рида заявил, что нападающий национальной сборной и "Ливерпуля" Мохамед Салах успеет восстановиться к матчу с командой России на чемпионате мира, сообщает Bleacher Report. Египетский форвард получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.
- Хани Абу Рида заявил, что Салах, вероятно, пропустит первый матч команды на турнире с уругвайцами, но точно сыграет с россиянами, - написал в Твиттере Джонс.
Напомним, что третьим соперником сборной Египта по группе А станет команда Саудовской Аравии. С уругвайцами "фараоны" сыграют 15 июня, с россиянами 19 июня, а с саудовцами 25 июня.
Все о чемпионате мира по футболу-2018 читайте здесь.
🚨 Salah update! 🚨– Dean Jones (@DeanJonesBR) 30 мая 2018 г.
EFA President Hany Abo Rida says he is likely to miss Egypt's opener against Uruguay—but will be 100% for Russia game
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018
- Мохамед Салах
titan2313
Салах скорее всего не сыграет на ЧМ, но для поднятия духа надо всем говорить, что он готовиться к играм!
17:56