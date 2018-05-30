17:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: В Египте уверены, что Салах сыграет со сборной России

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Президент Египетской ассоциации футбола Хани Абу Рида заявил, что нападающий национальной сборной и "Ливерпуля" Мохамед Салах успеет восстановиться к матчу с командой России на чемпионате мира, сообщает Bleacher Report. Египетский форвард получил травму плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), его восстановление, как сообщалось ранее, займет около трех недель.

- Хани Абу Рида заявил, что Салах, вероятно, пропустит первый матч команды на турнире с уругвайцами, но точно сыграет с россиянами, - написал в Твиттере Джонс.

Напомним, что третьим соперником сборной Египта по группе А станет команда Саудовской Аравии. С уругвайцами "фараоны" сыграют 15 июня, с россиянами 19 июня, а с саудовцами 25 июня.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

Салах скорее всего не сыграет на ЧМ, но для поднятия духа надо всем говорить, что он готовиться к играм!

17:56

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