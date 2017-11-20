СМИ: У Вентуры возник конфликт с ветеранами сборной Италии

По информации Sky Sport Italia, у экс-наставника сборной Италии Джампьеро Вентуры возникли разногласия с игроками команды. Отмечается, что 69-летний специалист не поладил с опытными футболистами сборной.

Вентура остался недоволен тем, что Джанлуиджи Буффон, Андреа Барцальи и Даниеле де Росси провели собрание с командой без тренеров после матча с Македонией (1:1). Специалист посчитал, что ветераны сборной попытались настроить остальных футболистов против него.

Перед ответным матчем с Швецией Вентура со скандалом покинул раздевалку и вернулся спустя несколько часов, не отвечая на звонки и сообщения.