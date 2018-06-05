СМИ: Салах продолжит программу реабилитации в России

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча, продолжит курс реабилитации в России, сообщает "Аль-Ахрам". 25-летний египтянин получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) после неудачного падения.

На данный момент Салах проходит лечение в Испании. По данным издания, лечащие врачи форварда и медицинская служба команды Египта договорились, что Салах продолжит программу реабилитации в Росси под руководством врача сборной Мухаммеда Абу аль-Аля.

Лидер сборной должен прибыть в расположение команды в субботу, а в воскресенье вместе с ппарнтерами вылететь в Россию.

Напомним, на чемпионате мира египтяне сыграют в группе А с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).

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