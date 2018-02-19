СМИ: под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде проседает грунт

Власти Калининграда зафиксировали проседание грунта на территории под стадионом чемпионата мира-2018​, сообщает kgd.ru. Чиновники обратились с иском к "Балтийской строительной компании", проводившей работы по консолидации, и потребовали обязать подрядчика досыпать слой песка в рамках гарантийных обязательств.

Однако организация не согласилась с претензиями. Представитель компании в суде пояснил, что на Острове происходят естественные процессы, связанные с дальнейшим уплотнением грунта и особенностями территории. Кроме того, в период, когда специалисты занимались консолидацией, на месте параллельно проводили работы другие подрядчики.

В решении Арбитражного суда Калининградской области говорится, что на момент приемки все запланированные отметки были соблюдены. Впоследствии чиновники обнаружили проседание выше нормы.

Суд не стал удовлетворять иск структуры областного правительства. Власти могут обжаловать решение в течение месяца.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).