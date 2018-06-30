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СМИ назвали худшего и лучшего игрока сборной Испании на ЧМ-2018

Жерар ПИКЕ - худший игрок сборной Испании по версии FourFourTwo. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Жерар ПИКЕ - худший игрок сборной Испании по версии FourFourTwo. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших и худших футболистов каждой команды, которая участвуюет в чемпионате мира. Лидером сборной Испании был назван полузащитник Иско,

"Иско привносит новые грани в игру сборной Испании на первом крупном для себя турнире. Он способен обыгрывать защитников один в один и ускорять темп игры команды. Наблюдать за игрой плеймейкера "Реала" – одно удовольствие", – говорится в характеристике игры хавбека на групповом этапе ЧМ-2018.

Худшим игроком в составе испанцев издание признало Жерара Пике.

"Жерар Пике выглядел уязвимо в матче с Португалией (3:3). Именно его фол привел к третьему голу Криштиану Роналду со штрафного, который позволил оппоненту сравнять счет. Его должны были удалить в матче с Марокко за прыжок двумя ногами в ноги соперника. Он должен собраться в матче 1/8 финала", – отмечается в описании действий защитника.

Сборная Испании заняла первое место в группе B. В 1/8 финала она сыграет с Россией, которая стала второй в квартете A. Матч состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники".

FourFourTwo: Головин - лучший игрок сборной России, Акинфеев - худший

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

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