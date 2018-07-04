СМИ: дортмундская "Боруссия" может приобрести Кутепова

Дортмундская "Боруссия" и "Сассуоло" заинтересованы в приобретении защитника сборной России и "Спартака" Ильи Кутепова, утверждает Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны "Фиорентины", "Лиона", "Вест Хэма" и "Лейпцига".
На чемпионате мира-2018 Кутепов пока принял участие в четырех встречах сборной России и отдал результативную передачу.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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