Смертин обратился к игрокам сборной России перед игрой с Испанией

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к игрокам национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании. По его словам, это один из самых главных матчей в жизни.
- Ребята, сборная России! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни – домашний чемпионата мира, плей-офф и Испания в соперниках.
Мы с ними играли на Евро, уступили 0:1, и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже, - написал смертин в Инстаграме. - Сегодня настала ваша очередь сделать все для победы.
Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда, и всё зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!
Ребята @teamrussia! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни - домашний чемпионат мира, плей-офф и Испания в соперниках. Мы с ними играли, на Евро, уступили 0:1 и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настанет ваша очередь сделать все для победы. Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда и все зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу! #завсехзанасзакаждого #россияиспания #чм2018
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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)