Слепаков отреагировал на слова Кадырова о своей песне про сборную России

Артист Семен Слепаков отреагировал на приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить республику и написать с ним новую песню о сборной России. Напомним, ранее Слепаков представил шуточную песню "Оле-Оле-Оле" о предстоящем чемпионате мира по футболу.

- Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать "верю", но "надеюсь" будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира, - написал Слепаков в своем Инстаграме.