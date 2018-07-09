"Слава Украине". Вида говорил это не раз

В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит по-хорватски и вставляет на русском фразу "Слава Украине!". Рядом с ним сидит один из тренеров команды, бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич.

– "Белград" в огне! – произносит Вида, и объясняет Оличу, что так называется кафе-бар в Киеве, где "мы прекрасно проводили время". Потом футболист произносит тот самый лозунг, а затем передает поцелуй Йовану (судя по всему, хозяину заведения) и просит Олича передать привет друзьям в Украине, затягивая известную балканскую песню "Кафе-бар – наша судьба".

Чё Домагой Вида творит. Ещё и Олич рядом pic.twitter.com/cfSl0RRNoi – Никита Камышев (@SkifFc) 9 июля 2018 г.

Напомним, что Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира (2:2, пенальти – 4:3) записали ролик, в котором посвятили победу Украине и киевскому "Динамо", где они раньше выступали. Вида также произносит лозунг "Слава Украине!" ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич был отстранен от ЧМ Хорватским футбольным союзом. Впоследствии оба принесли извинения.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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