Сирия и Австралия сыграли вничью в отборе ЧМ-2018

Сборная Сирии дома сыграла вничью с Австралией (1:1) в первом матче 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. На гол полузащитника гостей Робби Круса хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего Омара Аль-Сома.
Победитель двухраундового противостояния получит право выступить на мировом первенстве в России.
Ответная игра состоится 10 октября в Сиднее. Начало встречи - 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию второй встречи.
Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
4-й раунд
Голы: Крус, 40 (0:1). Аль-Сома, 85 - с пенальти (1:1).
Сирия: Альма, Аль-Массри, Хадж Мохамад, Аль-Мобайед, Аджан, Калфа (Аль-Джафаль, 46), Аль-Мавас (Аль-Хатиб, 76), Аль-Мидани, Юссеф, Харбин (Мардикян, 80), Аль-Сома.
Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Джерман, Рисдон (Рукавица, 63), Миллиган, Муй, Крус (Луонго, 69), Леки, Бехич, Юрич (Рогич, 83).
Предупреждения: Аль-Мобайед, 13. Рисдон, 36. Миллиган, 45+1. Дегенек, 51. Харбин, 78. Леки, 80. Аль-Массри, 87.
Судья: Фагани (Иран).
5 октября. Крубонг. Стадион Hang Jebat.
Трансляция матча Сирия - Австралия
Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/
Новоуепинни
Пиндосовский прихвостень Новоуепинни-----смотрел последние 15 минут, пенальти действительно очень странный, вообще непонятно за что, борьба в воздухе. Судья, кстати, из Ирана... Но, справедливости ради, Сирия наиграла на год в концовке. Могли и выиграть. 17:48 ----------------------- Да тут-то ясно все, в домашней помогли. В сиднее судейкой помочь не получится, палево галимое ))
17:53
Пиндосовский прихвостень
fanat2017-----ну не суть, главное, что для победителя пары будут ещё два матча.
17:51
Новоуепинни
crazysun78 Millwall82. Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру. ///////// Зачем бомбить? в будущем туда будут высылать убогих и бесполезных... ты с Booom и Буддистом первые в списке... 17:41 ------------------ Так-то все перечисленные поумнее тебя будут, бро
17:49
fanat2017
Пиндосовский прихвостень---- С Северной Америкой играет НОв. Зеландия, А Конкааф с Азией.
17:49
Пиндосовский прихвостень
Новоуепинни-----смотрел последние 15 минут, пенальти действительно очень странный, вообще непонятно за что, борьба в воздухе. Судья, кстати, из Ирана... Но, справедливости ради, Сирия наиграла на год в концовке. Могли и выиграть.
17:48
Спринт
Полная ерунда. Победитель стыковых матчей за 5-е место в зоне Азии будет в ноябре играть межконтинентальные стыковые матчи с 4-й командой зоны Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Ежедневное дилетантство на спортивном сайте "С-Э" просто зашкаливает последние полтора года.
17:46
Новоуепинни
А ответку надо зазырить, у австралов всегда крутые и полные стадики, особенно на австралийском футбике
17:42
crazysun78
-
17:41
crazysun78
Millwall82. Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру. ///////// Зачем бомбить? в будущем туда будут высылать убогих и бесполезных... ты с Booom и Буддистом первые в списке...
17:41
Новоуепинни
Не смотрел канеш, но пеналь 100 пудов из разряда конских, даж минута та же
17:41
genas
ждём сирию
17:34
Millwall82
Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру.
17:33
Thomas_Boy_
В ответной игре наши сирийские братья победят.
17:31
Пиндосовский прихвостень
Поправьте - победитель получит право сыграть ещё одни стыки - с Северной Америкой
17:26