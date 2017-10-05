Сирия и Австралия сыграли вничью в отборе ЧМ-2018

Сборная Сирии дома сыграла вничью с Австралией (1:1) в первом матче 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. На гол полузащитника гостей Робби Круса хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего Омара Аль-Сома.

Победитель двухраундового противостояния получит право выступить на мировом первенстве в России.

Ответная игра состоится 10 октября в Сиднее. Начало встречи - 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию второй встречи.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

4-й раунд

Сирия - Австралия - 1:1 (0:1)

Голы: Крус, 40 (0:1). Аль-Сома, 85 - с пенальти (1:1).

Сирия: Альма, Аль-Массри, Хадж Мохамад, Аль-Мобайед, Аджан, Калфа (Аль-Джафаль, 46), Аль-Мавас (Аль-Хатиб, 76), Аль-Мидани, Юссеф, Харбин (Мардикян, 80), Аль-Сома.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Джерман, Рисдон (Рукавица, 63), Миллиган, Муй, Крус (Луонго, 69), Леки, Бехич, Юрич (Рогич, 83).

Предупреждения: Аль-Мобайед, 13. Рисдон, 36. Миллиган, 45+1. Дегенек, 51. Харбин, 78. Леки, 80. Аль-Массри, 87.

Судья: Фагани (Иран).

5 октября. Крубонг. Стадион Hang Jebat.

Трансляция матча Сирия - Австралия

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