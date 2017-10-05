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17:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сирия и Австралия сыграли вничью в отборе ЧМ-2018

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Сборная Сирии дома сыграла вничью с Австралией (1:1) в первом матче 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. На гол полузащитника гостей Робби Круса хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего Омара Аль-Сома.

Победитель двухраундового противостояния получит право выступить на мировом первенстве в России.
Ответная игра состоится 10 октября в Сиднее. Начало встречи - 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию второй встречи.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

4-й раунд

Сирия - Австралия - 1:1 (0:1)

Голы: Крус, 40 (0:1). Аль-Сома, 85 - с пенальти (1:1). 

Сирия: Альма, Аль-Массри, Хадж Мохамад, Аль-Мобайед, Аджан, Калфа (Аль-Джафаль, 46), Аль-Мавас (Аль-Хатиб, 76), Аль-Мидани, Юссеф, Харбин (Мардикян, 80), Аль-Сома.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Джерман, Рисдон (Рукавица, 63), Миллиган, Муй, Крус (Луонго, 69), Леки, Бехич, Юрич (Рогич, 83).

Предупреждения: Аль-Мобайед, 13. Рисдон, 36. Миллиган, 45+1. Дегенек, 51. Харбин, 78. Леки, 80. Аль-Массри, 87. 

Судья: Фагани (Иран).

5 октября. Крубонг. Стадион Hang Jebat.

Трансляция матча Сирия - Австралия
Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Новоуепинни

Пиндосовский прихвостень Новоуепинни-----смотрел последние 15 минут, пенальти действительно очень странный, вообще непонятно за что, борьба в воздухе. Судья, кстати, из Ирана... Но, справедливости ради, Сирия наиграла на год в концовке. Могли и выиграть. 17:48 ----------------------- Да тут-то ясно все, в домашней помогли. В сиднее судейкой помочь не получится, палево галимое ))

17:53

Пиндосовский прихвостень

fanat2017-----ну не суть, главное, что для победителя пары будут ещё два матча.

17:51

Новоуепинни

crazysun78 Millwall82. Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру. ///////// Зачем бомбить? в будущем туда будут высылать убогих и бесполезных... ты с Booom и Буддистом первые в списке... 17:41 ------------------ Так-то все перечисленные поумнее тебя будут, бро

17:49

fanat2017

Пиндосовский прихвостень---- С Северной Америкой играет НОв. Зеландия, А Конкааф с Азией.

17:49

Пиндосовский прихвостень

Новоуепинни-----смотрел последние 15 минут, пенальти действительно очень странный, вообще непонятно за что, борьба в воздухе. Судья, кстати, из Ирана... Но, справедливости ради, Сирия наиграла на год в концовке. Могли и выиграть.

17:48

Спринт

Полная ерунда. Победитель стыковых матчей за 5-е место в зоне Азии будет в ноябре играть межконтинентальные стыковые матчи с 4-й командой зоны Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Ежедневное дилетантство на спортивном сайте "С-Э" просто зашкаливает последние полтора года.

17:46

Новоуепинни

А ответку надо зазырить, у австралов всегда крутые и полные стадики, особенно на австралийском футбике

17:42

crazysun78

-

17:41

crazysun78

Millwall82. Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру. ///////// Зачем бомбить? в будущем туда будут высылать убогих и бесполезных... ты с Booom и Буддистом первые в списке...

17:41

Новоуепинни

Не смотрел канеш, но пеналь 100 пудов из разряда конских, даж минута та же

17:41

genas

ждём сирию

17:34

Millwall82

Срочно Путина туда, бомбить австралийский кенгуру.

17:33

Thomas_Boy_

В ответной игре наши сирийские братья победят.

17:31

Пиндосовский прихвостень

Поправьте - победитель получит право сыграть ещё одни стыки - с Северной Америкой

17:26