Симон Кьер: "Выход в 1/8 финала чемпионата мира – колоссальное достижение. Но успокаиваться не стоит"

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер заявил, что команда не хочет останавливаться на 1/8 финала чемпионата мира и постарается обыграть Хорватию для выхода в следующую стадию турнира. Встреча команд пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

- Я доволен и горжусь тем, что я капитан сборной Дании на этом турнире. Выход в 1/8 финала - это колоссальное достижение для нас. Только после чемпионата мира я смогу переварить это. Но успокаиваться на этом результате не стоит, - приводит "Р-Спорт" слова Кьера. - Мы играли так, как сейчас, уже последние два года. Мы не проиграли последние 18 игр - это рекорд для нашей команды. Мы пропустили только один мяч в последних восьми матчах. Мы можем играть по-разному, и Хорватия знает это. С нами нелегко играть, слабых сторон не так уж много у нас. Мы интересная команда для любого соперника.

Франция - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород