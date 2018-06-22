Симеоне назвал Сампаоли д*** и выбрал Роналду, а не Месси

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией (0:3) оскорбил главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли. Также он подчеркнул, что выбрал бы в свою команду Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси.

- В сборной Аргентины в последние четыре года полная анархия. Теперь все зависит от Исландии, - приводит Ole слова Симеоне. - Проблема в том, что тренер д*** - это намного хуже, чем когда игроки д***. Потому что тренер сторит команду.

Месси очень хорош, но это потому, что он играет рядом с экстраординарными игроками, - приводит Ole слова Симеоне. - Если нужно выбирать между Месси и Роналду, кого бы вы взяли?

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ